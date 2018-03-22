Elmas: "Konutta Maliyet Yüzde 22 Arttı Fakat Fiyata Yansımadı"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat maliyetlerinin henüz fiyatlara yansımadığını söyledi.

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Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat maliyetlerinin henüz fiyatlara yansımadığını, konut almak isteyenler için zamanlamanın iyi olduğunu hatta kampanyalar ile cazip fırsatlar sunulduğunu belirterek, "Maliyetlerde ortalama yüzde 22'lik bir artış yaşandı. Ancak sektör henüz bunu satış fiyatlarına yansıtamadı" dedi. Elmas, sözlerine şöyle devam etti: "Biz de İstanbul'un 9 ilçesindeki ve Bursa'da yer alan 12 projeyi kapsayan 'Nesiller Boyu Yatırım' adlı kampanya ile peşin fiyatına vadeli satış imkanı sunduk. Kampanya, Koşuyolu Excellence, Topkapı Evleri, Kağıthane Tempo City, Maltepe Yeşilmavi, Ümraniye Şehir Konakları, Sancaktepe Lavender ve Muhit, Ispartakule Bahçeyaka, Bahçekent' Semt Bahçekent, Sultanbeyli Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Bursa Nilüfer'de Marka Rezidans projelerini kapsıyor ve 30 Nisan 2018 tarihine kadar geçerli. Bu kampanyayı düzenleyerek konut almak için en uygun zamandan konut alıcılarının yararlanmasını istedik". - İSTANBUL