Elmalı Güreş Eğitim Merkezinin iki sporcusu milli takıma çağrıldı
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Elmalı Güreş Eğitim Merkezinin iki sporcusu milli takıma çağrıldı

Elmalı Güreş Eğitim Merkezinin iki sporcusu milli takıma çağrıldı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalya'daki Elmalı Güreş Eğitim Merkezi sporcuları İsmet Aydınlı ile Cihat Dur, Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takıma davet edildi.

Antalya'daki Elmalı Güreş Eğitim Merkezi sporcuları İsmet Aydınlı ile Cihat Dur, Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takıma davet edildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı açıklamada, söz konusu organizasyonun Bulgaristan'ın Samokov şehrinde 13-20 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Şampiyonaya katılacak milli takımda Elmalı Güreş Eğitim Merkezi'nin iki sporcusu Aydınlı ile Dur'un da yer alacak olmasının kendileri için gurur verici olduğunu aktaran Gürhan, şunları kaydetti:

"Güreş eğitim merkezimizde, sporda yetenekleri keşfedip milli takıma kazandırmanın yanında, ruhen ve bedenen sağlıklı, özgüveni yüksek, ülkesini ve milletini seven topluma faydalı nesiller yetiştirilmesini de sağlıyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz, ülkemizi ve Antalya'mızı en iyi şekilde temsil edecek ve başarılarını güreş tarihine altın harflerle yazdıracağının inancındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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Elmalı Güreş Eğitim Merkezinin iki sporcusu milli takıma çağrıldı - Haberler Spor
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