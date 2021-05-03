Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi
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Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi

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Bu sezon ortaya koyduğu futbolla transferin gözde ismi olan Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbeden sonra hastaneye kaldırıldı. Elmacık kemiğinde kırık olan başarılı futbolcu sezonu kaparken son hali durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Süper Lig'in 39. haftasında düşme potasında yer alan Kasımpaşa, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Henüz maçın ilk dakikasında başarılı futbolcu Salih Uçan yüzüne aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi. Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi.

SEZONU KAPATTI

Ligin bitimine 3 hafta kala sezonu kapatan Salih Uçan'ın son hali ise sakatlığının ciddiyetini gözler önüne serdi.

Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi
Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi
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Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
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