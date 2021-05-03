Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla transferin gözde ismi olan Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbeden sonra hastaneye kaldırıldı. Elmacık kemiğinde kırık olan başarılı futbolcu sezonu kaparken son hali durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.