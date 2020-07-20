Eljero Elia şampiyon Başakşehir'den ayrılıyor: Gideceği takımları resmen duyurdu!
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Eljero Elia şampiyon Başakşehir'den ayrılıyor: Gideceği takımları resmen duyurdu!

Başakşehir dün Süper Lig'de ilk defa şampiyonluğa ulaşırken takımın yıldız oyuncusu Eljero Elia ile resmen yollarını ayrılıyor. Daha öncesinde yaptığı açıklamada sezon sonunda Başakşehir'den ayrılmak istediğini söyleyen Elia transfer olarak gitmek istediği takımların isimlerini duyurdu.

Eljero Elia şampiyon Başakşehir'den ayrılıyor: Gideceği takımları resmen duyurdu!
20.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:59

Medipol Başakşehir'den ayrılacağını açıklayan Eljero Elia, ülkesi Hollanda'da yayın yapan bir radyo kanalına verdiği beyanatta transfer teklifi aldığı kulüpleri duyurdu. 33 yaşındaki sol açığın Hollanda süper ligi Eredivisie'ye dönmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

DÜNYA YILDIZI ARJEN ROBBEN'DEN ELİA'YA MESAJ

Omroep West adlı bir radyo kanalına konuşan 33 yaşındaki yıldız isim, futbola geri dönen eski yıldız Arjen Robben'in de kendisine mesaj attığını söyledi ve "Menajerim, şu ana dek pek çok kulüple görüştü. Aynı şekilde beni arayan kulüpler de oldu. ADO Den Haag'dan Mohammed Hamdi ve Martin Jol ile görüştüm. Yine orada görev yapan yakın arkadaşım Taco van de Velde ile de konuştum. Groningen'de oynayan Arjen Robben de bana mesaj attı." ifadelerini kullandı.

ELİA FUTBOLA HOLLANDA'NIN DEN HAAG TAKIMINDA BAŞLAMIŞTI

Bu sözlerin ardından bonservisini elinde bulunduran sol açığın çok kısa bir süre içerisinde Eredivisie'ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Elia, futbola da ADO Den Haag'ın altyapısında başlamıştı.

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