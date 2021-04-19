Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
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Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor

Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA ve FIFA'nın en önemli hakemlerinden olan Cüneyt Çakır'ın, yeni kurulan Avrupa Süper Ligi'ne dahil olacağı iddia ediliyor. Elitler listesinden seçim yapacak olan Avrupa Süper Lig yönetimi, eğer kabul ederse Cüneyt Çakır'a da bu organizasyon içinde yer vermek istiyor. TFF, UEFA ve FIFA, Avrupa Süper Ligi'nde görev alacak hakemleri de organizasyonlardan men edeceğini açıklamıştı.

Yeni kurulan Avrupa Süper Ligi, elit hakemlerden Cüneyt Çakır'ı kendi bünyesinde görmek istiyor. Sadece elit hakemlerden seçim yapacak olan Süper Lig, Çakır gibi diğer elit hakemleri de bünyesine kazandırma arzusunda. Cüneyt Çakır'ın bu konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı bilinmiyor. Ancak TFF, UEFA ve FIFA, Avrupa Süper Ligi'nde görev alan herkesi, organizasyonlardan men edeceğini bildirmişti.

Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor

"YÜKSEK FİYATA GİDEBİLİRLER"

Eski hakem ve yorumcu Bünyamin Gezer, Cüneyt Çakır'ın bu lige katılabileceğini belirtti. Gezer, "Cüneyt Çakır olabilir, yaş grubu yüksek hakemler yüksek fiyata gidebilirler. UEFA hakem falan vermez ama Çakır, FIFA hakemliğinden sıyrılıp Avrupa Süper Ligi'nde görev yapabilir" diye konuştu.

Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
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