Elektronik atıklardan her gün evde 1 gram altın elde ediyorlar

ANTALYA'da Cemil Şahin (38) ve Haluk Arlı (32), evlerinde elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde ediyor. Elektronik atıklardaki metalleri ayrıştırıp, sıvı haline getiren ikili, her gün en az 1 gram altın elde ediyor.

Antalya'da yaşayan özel güvenlik görevlileri Cemil Şahin ve Haluk Arlı, 4 yıl önce internette araştırma yaptıkları sırada, elektronik atıklardan altın, gümüş, paladyum ve bakır elde edilebileceğini öğrendi. Evde hobi olarak altın ayrıştırmaya çalışan Şahin ve Arlı, yaptıkları çalışmalar sonucunda evde her gün 1 gram altın elde etmeyi başardı. Çöp ve hurdacılardan topladıkları elektronik atıkları eve getirip ayrıştırarak sıvı haline getirdikleri altını çökerten Şahin ve Arlı, içi oyulmuş patatesin içine koyuyor. Şahin ve Arlı, yoğun ısı altında patatesin içindeki kırmızı toprak halindeki çökeltiyi ısıtarak, ayrışan altını çıkarıyor.

Elektronik atıklardan altın elde edilmesinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını anlatan Cemil Şahin, "Herkes evinde 1 günde 1 gram altın yapabilir. Avrupalı yapabiliyorsa biz neden yapmayalım, dedik ve başardık. Altını patatesten çıkarıyoruz. Çünkü patatese altın yapışmıyor" dedi.