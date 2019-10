Elektrikli Volvo'ya yeni bilgi-eğlence sistemi

16.10.2019 13:27

Tamamen elektrikli Volvo XC40, Google teknolojilerine sahip Android tabanlı yeni bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor.







Volvo Cars, yakında piyasaya sunulacak olan tamamen elektrikli Volvo XC40'da yer alacak bilgi-eğlence sistemini yeniden tasarladı.



Marka, Google Asistan, Google Maps ve Google Play Store uygulamalarının yer aldığı Android destekli bilgi-eğlence sistemini otomobillerine entegre etmek için Google ile iş birliği yapan ilk şirket oldu. İki şirketin geçtiğimiz yıllarda bazı iş geliştirme ortaklıkları da bulunmuştu.



Yeni sistem, Google'ın açık kaynaklı Android platformu olan Android Automotive OS'un tam entegrasyonunu sağlıyor ve Google Maps, Google Asistan ve küresel geliştiriciler tarafından yazılan diğer otomotiv uygulamaları için gerçek zamanlı güncellemeler sunuyor.



Elektrikli XC40, yazılım ve işletim sistemi güncellemelerini kablosuz olarak alan ilk Volvo olma özelliğine sahip. Bu durum, Volvo Cars'ın otomotiv bağlantılı servisler konusunda ön saflarda yer almasını sağlıyor. Tamamen elektrikli XC40, fabrikadan çıktığı an en üst seviyede olmaktansa, zamanla gelişmeye devam edecek.



Volvo Cars CTO'su Henrik Green, "Nihayet size telefonunuzda alıştığınız deneyimin aynısını otomobilinizde de sunuyoruz, ancak tabi bu sürüş güvenliğine göre uyarlanmış bir deneyim. Bakımla ilgili özelliklerden, tamamen yeni diğer özelliklere kadar tüm güncellemeleri kablosuz* sağlıyoruz, böylece her zaman en yeni ve en güncel özelliklere sahip olan otomobiliniz tıpkı diğer dijital ürünleriniz gibi güncel kalabiliyor" dedi.



Android Automotive OS'un en iyi özelliklerinden biri, milyonlarca geliştiricinin yakından tanıdığı ve otomobile özel uyarlanmış bir Android işletim sistemi olması. Google ve Volvo Cars geliştiricileri tarafından oluşturulan teknoloji ve hizmetler otomobile dahil edilirken, otomobiller için optimize edilmiş ve uyarlanmış ek müzik ve medya uygulamaları Google Play Store'da sunulacak.



Google Asistan, kullanıcılarına, içerideki sıcaklığı ayarlama, varış noktası belirleme, Spotify gibi uygulamalarda sevdiğiniz müzikleri ve podcast'leri dinleme veya mesaj gönderme gibi işlevleri yalnızca konuşarak yapma imkanı sağlıyor.



Bu entegrasyon, sürücülerin dikkatinin dağılmasını engellerken, ellerinin direksiyonda, gözlerinin yolda kalmasına yardımcı oluyor. Google Asistan, ayrıca Volvo otomobilinizden akıllı ev cihazlarınızla etkileşimde bulunmanıza da imkan tanıyor.



Google Maps, yenilenen harita ve trafik verilerini gerçek zamanlı olarak sunabiliyor, sürücüleri yaklaşmakta olan trafik durumu hakkında bilgilendiriyor, proaktif olarak alternatif rotalar önerebiliyor ve yol üzerindeki en yakın şarj istasyonunu söylüyor.



Bu gelişmiş ve güncel harita verileri, örneğin hız limitleri ve yoldaki virajlar gibi önemli bilgileri kullanarak, XC40'ın Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) yeteneklerini geliştirmesini de sağlıyor.



