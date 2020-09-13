Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Son bir yılda İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kullanımı sıklıkla artan elektrikli scooterlarla ilgili yapılacak düzenlemenin detayları belli oldu. Buna göre scooterları 18 yaş altındakiler de kiralayabilecek ancak M veya A1 sınıfı ehliyete sahip olması gerekecek.

İstanbul başta olmak üzere son bir yılda büyükşehirlerde yaşanan trafik sorununu aşmak için elektrikli scooter kullanımı oldukça arttı. Birçok firmada bu alanda faaliyet gösterip elektrikli scooter kiralayarak hizmet veriyor. Ancak artan kullanım nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzensizliğin önüne geçmek için bu konuda adım attı. Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre bakanlığın hazırladığı yeni düzenlemeye göre elekrikli scooter kullanım ve kiralama yaşı 18'den 16'ya düşüyor. Bununla birlikte 16-18 yaş arasındakiler scooter kullanmak için M veya A1 sınıfı ehliyete sahip olması gerekecek.

15 MADDEYLE YENİ SCOOTER YÖNETMELİĞİ ŞU ŞEKİLDE

1- Araç tanımlaması ile trafiğe çıkacak olan scooterlar, plaka gibi bir kimlik bilgisi taşıyacak.

2- Kiralık araçlarda olduğu gibi bu scooter'ı kiralayan kişi kiralama boyunca yapılan ihlallerden ve kural hatalarından sorumlu olacak.

3- Scooterlar yönetmelikte "e-skuter" olarak yer alacak.

4- Bakanlıktan lisans, belediyeden yetki belgesi alacak.

5- Scooterların azami hız sınırı 18 km/s olacak.

6- Hız sınırı 50 km/s üzerinde olan yollarda scooter kullanılamayacak.

7- 16-18 yaş aralığındakilerden M ve A1 yani motosiklet ya da mobile ehliyeti istenecek.

8- Kara yolları trafik kanunda tanımlanacak. Trafik cezası kesilebilecek.

9- İki kişi scooterı kullanamayacak. Çanta harici eşya taşınamayacak.

10- Yayaları ve engellileri tehlikeye sokmayacak. Kask gibi güvenlik aksesuarları teşvik edilecek.

11- Scooterların kiralanması konusunda kullanılan sunucular Türkiye'de bulunacak.

12- Yaya yolundan değil bisiklet gibi araç yolunun sağından gidebilecek.

13- Sadece belirlenen bölgelerde kullanılabilecek. Yazılım her yola ya da bölgeye girilmesine müsaade etmeyecek.

14- Rastgele direklere ve kaldırımlara bırakılamayacak. Uygun parklama alanları belirlenecek.

15- Üniversite kampüslerinde kurallar daha serbest olacak.