Elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 80 arttı; kalitesiz ürünler sağlığı tehdit ediyor

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre 2020 yılı bugüne kadar kaydedilen en sıcak üç yıl arasında girmeye aday gösterildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu geçiş sürecinde doğal gaz ve kömür gibi temel ısınma araçları yerine elektrikli ısıtıcıların kullanıldığını söyleyen UFO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, talebin geçen yıla göre yüzde 80 arttığını dile getirdi. Tasarruf etmek için alınan ucuz elektrikli ısıtıcıların tehlike saçtığını vurgulayan Yeşil, "Taklit ürünler maliyeti artırır, insanların sağlıksız ışığa maruz kalmasına sebep olur. Gözle görülmez ama baş ağrısı yapar, sağlığa zarar verir, yorgunluk yapar" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre salgın sürecinde dünya genelinde alınan sokağa çıkma yasağı gibi pek çok tedbire rağmen sera gazı etkisi artmaya devam ediyor. Araştırmalar 2020'nin bugüne kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu gösterirken, Türkiye'de de sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum karşısında vatandaş, doğalgaz ve kömür yerine daha az maliyetli alternatif ısınma yöntemlerini tercih ediyor. Yetkililer, özellikle elektrikli ısınma sistemlerini kullanırken kalitesiz ve dayanaksız ürün tercihinin, ısıtıcı kaynaklı kazalara davetiye çıkarabileceği konusunda uyarıyor.

TASARRUF ETMEK İÇİN ALINAN UCUZ ELEKTRİKLİ ISITICILAR TEHLİKE SAÇIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan UFO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, "Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu geçiş sürecinde doğal gaz ve kömür gibi temel ısınma araçları yerine elektrikli ısıtıcılar kullanılıyor. Talep geçen yıla göre yüzde 80 arttı. Sektördeki taklit cihazlar, maliyetin düşük tutulması için hem kalitesiz malzemelerden üretebiliyor hem de ısıtıcı içerisinde yer alan ışığın insan sağlığına uygunluğu göz ardı ediliyor. Sonucunda ise can güvenliği riske atılırken ısıtıcı kaynaklı elektrik kazaları her geçen dün daha da artıyor" diye konuştu.

"KALİTESİZ ISITICI BAŞ AĞRISI YAPAR"

Elektrikli ısıtıcılarda ısıtma teli filamentinin, ürün kalitesini belirleyen önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Yeşil, "Bu tür malzemelerin kaliteli olması cihazdan çıkan ışık dalgasının insan sağlığına uygun, tedavi edici özellikte olmasını sağlar. Infrared ısınma olarak adlandırdığımız ışıkla ısıtma sistemini, Türkiye'de ilk kez uyguladığımızda ısıtma teli filamentini 17 kat daha pahalı malzemeden ürettik. Ancak bugün taklit ürünlerde maliyeti artırdığı için tercih edilmeyen bu detaylar, insanların sağlıksız ışığa maruz kalmasına sebep oluyor. Bunu, mikrodalgadan çıkan zararlı ışıklar gibi düşünebiliriz. Gözle görülmez ama baş ağrısı yapar, sağlığa zarar verir, yorgunluk yapar. UFO ışığı bunun tam tersi rahatlatıcı, zindelik, sağlık verici etkidedir. Aynı zamanda bu doğru dalgalar güvenliği de üst seviyede tutar" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK ÇARPMASI, KABLO YANMASI, YANGIN GİBİ RİSKLER VAR

Halk arasında ucuz olanın tasarruf sağlayacağına dair bir yanılgı olduğuna da değinen Yeşil, "Halkın ucuz olanı tercih etmeye alıştığını ve bu sayede tasarruf sağladığını düşündüğünü görüyoruz. Oysa elektrikli ısıtıcıdan tasarruf yapmaya çalışmak büyük bir hatadır. Aksine, kalitesiz ve ucuz ısıtıcı enerji tüketimi ile zarara uğratır, çabuk bozulur ve en önemlisi, bozulurken elektrik çarpması, kablo yanması, yangın gibi risklere neden olur. Isıtıcı kaliteli ve uzun ömürlü olmalıdır. Kaliteli ısıtıcılar onlarca yıl gidebilir. Dolayısıyla esas tasarruf sağlayan, bir ısıtıcının güvenliği ve kalitesidir. Üstelik bu kriterler, hayati önem de taşır" dedi.

"ÇAĞIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRDİK"

UFO olarak Türkiye'de yeniden büyüme kararı verdiklerini de açıklayan Mustafa Yeşil, "Çağın ihtiyaçlarına çağa uygu teknolojilerle yanıt vermek, insana hizmet eden yapının en temel sorumluluğu. UFO olarak bizler de yeniden yapılanma sürecine girdiğimiz bu dönemde departmanlarımızı ve üretimimizi de yapılanma sürecine dahil ettik. Bayilik sistemini de yeniden hayata geçirmek üzere Türkiye'nin her yerinde gerekli çalışmaları başlattık. Günümüz bayilik sisteminin eksiklerini ve yetersizliklerini baz alarak, geleceğe yönelik, teknolojik ve yenilikçi iş birliklerini yapmak üzere geleceğin bayilik sisteminin adımlarını attık. Ürünlerimizin kalitesini ise yıllardır olduğu gibi en üst seviyede tutmayı, sektörel yenilikleri ilk sıradan takip etmeyi sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken temel hedefimiz, müşteri memnuniyetini sözde değil özde sağlamak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı