Elektrik faturasından TRT payı ne zaman çıktı? TRT payı ne kadar? TRT payı kalktı mı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı.

TRT PAYI NEDİR?

Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 Enerji Fonu için kesinti yapılıyordu. Faturalarda aktif enerji bedeli üzerinden alınan bu iki kalemin yüzde 18'lik KDV etkisiyle yıllık yaklaşık yüzde 3,2'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Aktif enerji bedeli ise abonenin tükettiği enerji miktarının birim fiyatla çarpılmasından elde ediliyor.

TRT PAYI NE KADAR?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

TRT PAYI NE ZAMAN ÇIKTI?

TRT katkı payı, kabul tarihi 4.12.1984 olan 3093 sayılı Türki·ye Radyo-Televi·zyon Kurumu Geli·rleri· Kanunu neticesinde 1984 yılından itibaren alınıyor. 2008 yılında çıkartılan kanunla ise bu pay elektrik bedeli üzerinden hesaplanıp TRT'ye aktarılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada TRT payı ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı. Bu karar sonrası vatandaşlar "TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılırsa elektrik faturaları ne kadar düşer?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Her iki kesintinin kaldırılmasıyla vatandaş her 100 TL'lik faturada 3.25 TL daha az ödeyecek.

2020 yılında TRT, tüm hanelerdeki elektrik faturalarından 1 milyar TL'lik kaynak sağlamıştı. Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL'lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinde 3.25 TL daha az ödeyecek.

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