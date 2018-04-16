Elektrik Dağıtım Şirketleri Borç Sıkıntısını Aşmak İçin Yeni Formüller Arıyor

Yılbaşından elektrik dağıtım şirketlerinin 7 milyar dolar döviz borcu vardı, kur yükselince zarar nefesleri kesti.

Habertürk'e bilgi veren sektör temsilcilerine göre, darboğazı aşmak için yeni formüller aranıyor.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, mümkün olduğunca döviz riskinden arındırılmış bir enerji piyasası oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Sektörün bankalara 7 milyar dolar yükümlülüğü var. Kurdaki 10 kuruşluk bir yükseliş, borcumuzun 700 milyon lira artması anlamına geliyor." dedi.

Çeçen, sektörde döviz riskinden kaynaklanan sorunlar olduğunu ve bunun tüm elektrik sektörünü doğrudan etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörün bankalara 7 milyar dolar yükümlülüğü var. Kurda 10 kuruşluk bir yükseliş, borcumuzun 700 milyon lira artması anlamına geliyor. Özelleştirme sonrası bizler elektrik şebekesine çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Yatırımları, 10 yılda geri aldığımız için de ancak döviz kredileri ile yapabiliyoruz. Özelleştirmeyle 'yatırımlar duracak' denildi. Hayır, 3 katına çıktı. Yılda 10 bine yakın büyüklü küçüklü yatırım projesi gerçekleştiriyoruz. Hani hep kullandığımız şekliyle Edirne'den Kars'a tüm ülkede en ücra köyden İstanbul'un, İzmir'in merkezine her yerde biz varız, olmalıyız da… Elektrik dağıtımında bu yıl 5 milyar lira yatırıma ulaşacağız. Bu yatırımlar tamamlandıkça hizmet kalitesi de memnuniyet de artacak."

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Türkiye'de 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunduğunu anımsatan kaynaklar, "Gündeme gelen bu formül işletilir ve 4 ya da 5 şirket bir araya gelip bir ortaklık yapısı oluşturabilirse, bu yapı bölgesine göre değişmekle birlikte toplam dağıtım pazarının yüzde 20'sine denk gelecek bir büyüklüğe ulaşabilir.

Belki bu durumda alıcı ve yatırımcı açısından düşünüldüğü gibi daha yatırım yapılabilir bir durum ortaya çıkabilir" görüşünü dile getirdi.

Kaynaklar, elektrik dağıtım şirketlerinin üzerinde ciddi bir kur baskısı bulunduğunu belirterek, "Şirketler, dağıtım bölgelerini dolar ile özelleştirmeden aldı. Buna karşılık TL ile gelir elde ediyorlar. Kurun artması nedeniyle zorlanıyorlar. Maliyetleri de artıyor.

Bu nedenle şirketler yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanıyor. Şirketler, kaynak yaratmak için formül üretiyor" dedi.

Elektrik dağıtım şirketleri, müşterilerine sattıkları elektriğin bir bölümünü (yüzde 30'a kadar) Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ'den (TETAŞ) satın alıyor. Kalan bölümünü piyasadan temin ediyor.

Dağıtım şirketlerinin, TETAŞ'a bir miktar borcunun biriktiğini belirten kaynaklar, "Şirketler, genelde ödemelerini zamanında yapıyor. Ancak, finansal bazı sorunlar nedeniyle şirketlerin TETAŞ'a borçlarını zamanında ödemekte zorlandıkları da biliniyor" diye konuştu.