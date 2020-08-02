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Bakan Pekdemirli açıkladı: Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini ve Et ve Süt Kurumunun elde kalan hayvanları alacağını bildirdi.

Bakan Pekdemirli açıkladı: Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak
02.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, bu yıl 1,2 milyon büyükbaş ve 3,6 milyon küçükbaş kurbanlık bulunduğunu kaydetti. Kurbanlıklarını satamayan yetiştiricileri mağdur etmeyeceklerini belirten Pakdemirli, "Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumu (ESK) eliyle biz alacağız" ifadesini kullandı.

ERKEK SIĞIRLARIN FİYATI 18 LİRA OLACAK

Pakdemirli, alım fiyatlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilogram ve üzeri olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olacak. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilogram arası olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olacak. İkinci ve üçüncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacak."

"TOKLULARIN KİLOGRAMI 17 LİRADAN ALINACAK"

Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşülmeden tokluların canlı kilogram alım fiyatının 17 lira olacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Koyunlar canlı olarak kilogramı 15 lira, keçiler canlı olarak kilogramı ise 13 lira üzerinden satın alınacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, alım fiyatları ve diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını belirterek "Kesime getirilecek elde kalan kurbanlık hayvanların, tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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