Elbistan'da Otomobille Traktör Çarpıştı: 6 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ali Matyar (68) yönetimindeki 46 EV 516 plakalı otomobil, Elbistan'ın İkizpınar Mahallesi yakınlarında, önünde seyreden Aydın Bakır (43) idaresindeki 46 EG 459 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberinde yolculuk yapan aile bireyleri Fatma (60), Kemal (42), Sinem (33), Serdal (5) ve Ardın Matyar (1) yaralandı.
Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.