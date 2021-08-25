Elazığspor, transfer tahtası için çabalıyor
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Elazığspor, transfer tahtası için çabalıyor

Elazığspor, transfer tahtası için çabalıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığspor'da 3 sezondur kapalı olan transfer tahtası için yönetim İstanbul ve Elazığ'da girişimlerini sürdürüyor.

Elazığspor'da 3 sezondur kapalı olan transfer tahtası için yönetim İstanbul ve Elazığ'da girişimlerini sürdürüyor.

Son yıllarda yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle TFF 3. Lig'e kadar gerileyen ve 54 yıllık tarihinde 26 sezon sonra 3. ligde mücadele etmeye hazırlanan Elazığspor'da yönetim kurulu, yaklaşık 3 sezondur kapalı olan transfer tahtasını açmak için yoğun çaba harcıyor. Taraftar grubu başkanı Serkan Çayır'ın kulüp başkanlığına seçildiği bordo-beyazlı camia, İstanbul ve Elazığ'da eski futbolcularla iletişime geçiyor ve transfer yasağının kaldırılması adına imza bekliyor.

"İmza vermek istemeyen çoğunlukta"

Elazığspor Basın Sözcüsü Fatih Çakar sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Transfer döneminin sonuna doğru yaklaşılırken Elazığspor Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çayır ve Kulüp Genel Müdürü Eser Ağcabay İstanbul'a giderek tahtanın açılmasına engel olan futbolcuların avukatları ile uzlaşma zemini arayacak. Yerli ve yabancı futbolcularının bulunduğu listede imzasını geri çekmek istemeyen futbolcular çoğunlukta olurken geçmiş yönetimlere küskün olmaları da gözden kaçmayan en büyük unsur" dedi.

Bu zorlu süreçte futbolcularla olan ikili dostluklarını kullanarak çözüm arayacağını belirten kulüp başkanı Serkan Çayır, bu yolda herkesten dua ve destek istediklerini belirtti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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