Elazığspor, Sahasında Konuk Ettiği Eskişehirspor'u 3-2 Yendi

Spor Toto 1. Ligin 12. haftasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumunda Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri Ahmet Aras (2) ve Mehmet Yiğit atarken, Eskişehirspor'un gollerini Halil İbrahim Öner kaydetti. Elazığspor bu sonuçla puanını 10'a yükseltti, Eskişehirspor ise 11 puanda kaldı.