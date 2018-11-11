Elazığspor, Sahasında Konuk Ettiği Eskişehirspor'u 3-2 Yendi
Spor Toto 1. Ligin 12. haftasında Elazığspor, Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto 1. Ligin 12. haftasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumunda Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri Ahmet Aras (2) ve Mehmet Yiğit atarken, Eskişehirspor'un gollerini Halil İbrahim Öner kaydetti. Elazığspor bu sonuçla puanını 10'a yükseltti, Eskişehirspor ise 11 puanda kaldı.
YORUMLAR