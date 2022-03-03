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Elazığspor'a Konya hakemi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığspor'a Konya hakemi

Merkez Hakem Kurulu, Elazığspor-Sancaktepe FK maçına Konya Bölgesi C Klasman Hakemi Ramazan Doğanay'ı atadı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Merkez Hakem Kurulu, Elazığspor- Sancaktepe FK maçına Konya Bölgesi C Klasman Hakemi Ramazan Doğanay'ı atadı.

Elazığspor'un mücadele ettiği TFF 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan atamalara göre Elazığspor'un 5 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Doğukent Stadı'nda Sancaktepe FK ile seyircisiz oynayacağı maçı Konya Bölgesi'nden C Klasman Hakemi Ramazan Doğanay yönetecek. Hakem Doğanay'ın yardımcılıklarını yine Konya Bölgesi'nden Hilmi Göktürk İmamoğlu ile Antalya Bölgesi'nden Vedat Güneş yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Antalya Bölgesi'nden Murat Türker Aksu olacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Merkez Hakem Kurulu, Sancaktepe, Elazığspor, Konya, Spor, Haberler

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