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Elazığ OSB'de Başkan Öztürk güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Elazığ OSB'de Başkan Öztürk güven tazeledi

Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi Başkanlık seçiminde mevcut başkan Suat Öztürk 115 oy alarak güven tazeledi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi Başkanlık seçiminde mevcut başkan Suat Öztürk 115 oy alarak güven tazeledi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde başkanlık seçimi gerçekleştirildi. 2 adayın olduğu seçimlerde Suat Öztürk 115 üyenin oyunu alarak güven tazeledi.

Yeniden seçilen Başkan Öztürk, oy kullanan üyelere teşekkür ederek çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi, Suat Öztürk, Elazığ, Ekonomi, Haberler

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