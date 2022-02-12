Elazığ OSB'de Başkan Öztürk güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi Başkanlık seçiminde mevcut başkan Suat Öztürk 115 oy alarak güven tazeledi.
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Organize Sanayi Bölgesi Başkanlık seçiminde mevcut başkan Suat Öztürk 115 oy alarak güven tazeledi.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde başkanlık seçimi gerçekleştirildi. 2 adayın olduğu seçimlerde Suat Öztürk 115 üyenin oyunu alarak güven tazeledi.
Yeniden seçilen Başkan Öztürk, oy kullanan üyelere teşekkür ederek çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. - ELAZIĞ
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi