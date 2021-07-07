Elazığ Karakoçan, Ramazan Erarslan'ı Elazığ'a davet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ Karakoçan, Ramazan Erarslan'ı Elazığ'a davet etti

Elazığ Karakoçan, Ramazan Erarslan'ı Elazığ'a davet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan FK, Bursa Yıldırımspor'dan stoper Ramazan Erarslan'ı görüşme yapmak üzere Elazığ'a davet etti.

Elazığ Karakoçan FK, Bursa Yıldırımspor'dan stoper Ramazan Erarslan'ı görüşme yapmak üzere Elazığ'a davet etti.

Misli.com 3. Lig ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK, Bursa Yıldırımspor'dan stoper Ramazan Erarslan ile prensipte el sıkıştı. Geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırıspor'da forma giyen tecrübeli stoper ile telefon üzerinden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanırken, son detaylar oyuncunun Elazığ'a gelmesiyle netleşecek. Geçtiğimiz sezon play-off oynayan takımı ile 29 maça çıkan 33 yaşındaki stoper, 2 de gol sevinci yaşadı.

Daha önce Çarşambaspor'dan kaleci Eren Yılmaz, Cizrespor'dan forvet arkası Ekrem Sütçü, Ağrı 1970 Spor'dan sol bek Cuma Ali Üzüm, Ofspor'dan stoper Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Büyükçekmece Tepecikspor'dan sağ kanat Ömer Buğdaycı ve Karlıova Yıldırımspor'dan sağ bek Sezer Kahraman ile anlaşma sağlayan Mavi-Beyazlı camia, Ramazan'la anlaştığı takdirde bu sezonki 7. dış transferini yapmış olacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Kartal Tibet Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ Karakoçan, Ramazan Erarslan'ı Elazığ'a davet etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:16:07. #1.15#

title