Elazığ Karakoçan FK, Eren Yılmaz'ı kadrosun kattı
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Elazığ Karakoçan FK, Eren Yılmaz'ı kadrosun kattı

Elazığ Karakoçan FK, Eren Yılmaz'ı kadrosun kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ Karakoçan FK, Çarşambaspor'dan kaleci Eren Yılmaz ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Elazığ Karakoçan FK, Çarşambaspor'dan kaleci Eren Yılmaz ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Misli.com 3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, dış transferde üçüncü imzasını attırdı. Daha önce Cizrespor'dan Ekrem Sütçü ve Ağrı 1970 Spor'dan Cuma Ali Üzüm'ü renklerine bağlayan mavi-beyazlılar, son olarak Çarşambaspor'da görev yapan kaleci Eren Yılmaz'la bir yıllık anlaşma sağladı.

Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz son olarak Çarşambaspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Eren Yılmaz ile sözleşme imzalamıştır. Eren Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarı dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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