Elazığ Karakoçan'da iç transfer
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Elazığ Karakoçan'da iç transfer

Elazığ Karakoçan'da iç transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmaları kapsamında stoper Mehmet Eksik'le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK, yeni sezon öncesi iç transfer çalışmaları kapsamında stoper Mehmet Eksik'le 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

3. Lig ekibi Elazığ Karakoçan FK'de iç transfer çalışması sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz sezonbaşı Pazarspor'dan transfer edilen Mehmet Eksik ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Başarılı oyuncu geçen sezon 28 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Mavi-Beyazlı takım daha önce kaptan Kaan Güdü ile 1 yıllık yeni mukavele imzalamıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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