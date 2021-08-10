Elazığ Karakoçan'da hedef ilk 5
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ Karakoçan'da hedef ilk 5

Elazığ Karakoçan'da hedef ilk 5
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığ Karakoçan FK'da hedef play-off potası olarak belirlendi.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Elazığ Karakoçan FK'da hedef play-off potası olarak belirlendi.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığ Karakoçan FK, 2. etap kamp çalışmalarına Erzurum Palandöken'de devam ediyor. 22 Ağustos'a kadar antrenmanlarını burada devam ettirecek olan mavi-beyazlılar, hazırlık maçları da oynayacak. Takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ Karakoçan FK Başkanı Tuncay Kaymak, "Ben de kampımızı ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetimizle bir araya geldim. Takımımız iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. İnşallah sezon başlayana kadar tam anlamıyla hazır hale geleceğiz. Sezona Ankara'da Hacettepe maçıyla başlıyoruz. Güzel başlamak ve ilk haftadan itibaren rakiplerimize şampiyonluğun ciddi adaylarından olduğumuzu göstermek istiyoruz. İyi futbolcularımız bünyemizdeydi zaten, yeni gelen futbolcularımız da hepsi birbirinden değerli ve yetenekli. Hazırlık maçlarımızın durumuna göre sağ ve sol kanat olmak üzere iki transfer daha düşünüyoruz. Yeni sezonun tüm takımlara kazasız, belasız, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hazırlık maçları

Elazığ Karakoçan FK'nın Erzurum kampında oynamayı planladığı hazırlık maçları da netleşti. 14 Ağustos'ta Mardin 1969 Spor'la karşılaşacak olan Elazığ ekibi, 17 Ağustosta TFF 2. Lig'in iddialı ekibi Hekimoğlu Trabzon'la kozlarını paylaşacak. Elazığ Karakoçan FK, son hazırlık maçını ise 21 Ağustos'ta Artvin Hopaspor ile oynayacak.

22 Ağustos Pazar günü Erzurum kampına nokta koyacak ve yine 3 günlük iznin ardından 25 Ağustos'ta Elazığ'da toplanacak olan Elazığ Karakoçan FK, bu kez TFF 3. Lig 2. Grup'un ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Hacettepe maçı hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ

Elazığ Karakoçan'da hedef ilk 5
Elazığ Karakoçan'da hedef ilk 5
Elazığ Karakoçan'da hedef ilk 5
Elazığ Karakoçan'da hedef ilk 5

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Merve Çoban Metin Oktay Lionel Messi Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elazığ Karakoçan'da hedef ilk 5 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:48:02. #1.14#

title