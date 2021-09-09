Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, Buse Naz Çakıroğlu ile buluştu
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, Buse Naz Çakıroğlu ile buluştu

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, Buse Naz Çakıroğlu ile buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 51 kiloda ikinci olan Buse Naz Çakıroğlu, Genç Kızlar ve Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası kapsamında geldiği Elazığ'da İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren ile bir araya geldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 51 kiloda ikinci olan Buse Naz Çakıroğlu, Genç Kızlar ve Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası kapsamında geldiği Elazığ'da İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren ile bir araya geldi.

Genç Kızlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası final müsabakaları için Elazığ'a gelen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya alan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve antrenörü Nazım Yiğit, Abdulsamet Eren ile bir araya geldi. Eren, Çakıroğlu ve Yiğit'e Elazığ yöresel ürünlerini hediye ederek başarılarından dolayı kendilerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, Buse Naz Çakıroğlu ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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