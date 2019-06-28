Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yapılan 25. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvasında Elazığ ekibi şampiyon oldu.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Alanya'da düzenlenen 25. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvasına katıldı. Tüm rakiplerini mağlup eden Elazığ akibi final maçında da İstanbul Defnespor'u 11-8 yenerek şampiyonluğa ulaştı. .

Şampiyonluğun gurur verici olduğunu belirten Kulüp Antrenörü İsmail Bayraktar, "Kulübümüz her geçen gün hentbolda söz sahibi oluyor. Kendi yaş kategorimizde şampiyon olmamız bizler adına büyük mutluluk kaynağı. Son 1 yıl içinde takımlarımız üçüncülük ve ikincilik dereceleri elde etti. Bu mücadelemizin en sonunda şampiyonlukla taçlandırmamız bizleri çok mutlu etti. Takımımız her geçen yıl büyüyor. Sporcu ailelerine de bize güvendikleri için sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA