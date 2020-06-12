Elazığ'da yerleşim yerlerine inen dağ keçileri görüntülendi Elazığ'ın Palu ilçesinde dağ keçileri yerleşim yerlerine indi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde dağ keçileri yerleşim yerlerine indi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, vatandaşlar tarafından Palu Kalesi yakınlarında görüntülendi.

Arkadaşıyla doğada gezintiye çıkan 52 yaşındaki Yavuz Beyaz'ın cep telefonuyla kayıt altına aldığı 7 dağ keçisi, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

Beyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palu'da doğup, büyüdüğünü ancak ilk kez yerleşim yerlerinin yakınında dağ keçisi gördüğünü belirtti.

Kaynak: AA