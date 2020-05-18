Elazığ'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı Elazığ'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay Mahallesi'nde bahçe içerisinde otlamaya çıkarılan ineklerden biri 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyuda mahsur kalan ineğin sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurdukları halat sistemi ile ineği kuyudan kurtararak sahibine teslim etti.

İneğin kurtarılan hayvan sahibi belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA