Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor
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Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor

Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elazığ'da hayvan pazarına sabahın ilk ışıklarıyla gelen hayvan üreticileri öğle saatlerine kadar getirdikleri kurbanlıkları satmaya çalışıyor.

Elazığ'da hayvan pazarına sabahın ilk ışıklarıyla gelen hayvan üreticileri öğle saatlerine kadar getirdikleri kurbanlıkları satmaya çalışıyor.

Elazığ Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında kurulan ve büyük çoğunluğu bölge illerden gelen kurbanlık satıcıları, bu yıl kurbanlık satışlarının geçtiğimiz yıllara göre düşük olduğunu söyledi. Arefe gününde bin 500 ile 2 bin lira arasında satılan kurbanlıkların fiyatlarından memnun olmayan vatandaşlar kurbanlık satıcıları ile sıkı pazarlıklara da girdiler.

Geçen yıllara göre satışlarında ciddi derece düşüş olduğunu belirten besicilerden Kadir Canpolat, "Mallarımızı her sene getiriyoruz. Kurban Bayramının vatana, millete hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsünün ülkemizde de etkisi bayağı hissediliyor. O yüzden müşteriler az. Geçen senelere göre müşteri kaybı var. Normalde bizim burada arife gününden sabaha kadar malımızın büyük bir kısmı satılıyordu. Yalnız şuan malın az bir kısmı satılmış, büyük bir kısmı bekliyor. Yarına kadar güzel bir şey bekliyoruz. Küçükbaş hayvanlarda bin 500 ile 2 bin lira arasında fiyatlar değişiyor" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor
Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor
Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor
Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor
Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor
Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor
Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor
Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor
Elazığ'da kurbanlık satışları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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