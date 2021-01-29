Elazığ'da güneş enerjisi santrali ihale edilecek
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Elazığ'da güneş enerjisi santrali ihale edilecek

29.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:12
Elazığ'da güneş enerjisi santrali ihale edilecek

Elazığ'da kurdurulacak arazi uygulamalı güneş enerjisi santralinin 10 yıl süreyle işletme, bakım ve hizmet işleri ihale edilecek.

Elazığ'da kurdurulacak arazi uygulamalı güneş enerjisi santralinin 10 yıl süreyle işletme, bakım ve hizmet işleri ihale edilecek.

Elazığ Belediye Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Elazığ Merkez ilçesi, Mürü köyü mevkisinde kurdurulacak olan 1140,48 (kWp) gücündeki fotovoltaik panel kapasitesine sahip arazi uygulamalı güneş enerjisi santrali ikmalinin teknik özellikleri, satın alma ve tedarik şartları, kurulum ve montaj gereksinimleri, şebeke ile bağlantı esasları, devreye alma, kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetleri dahil olmak üzere 10 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi için ihale düzenlenecek.

Ayrıca gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte net elektrik üretiminden, aylık EDAŞ ve EPSAŞ ödemeleri düşüldükten sonra, Elazığ Belediyesine KDV hariç en az yüzde 49 altında olmamak kaydıyla ihalede teklif edilecek oranda pay verilecek.

Kapalı teklif açık artırma usulüyle yapılacak ihalenin bedeli 3 milyon 228 bin 668 lira, geçici teminat bedeli ise 96 bin 860 lira olarak belirlendi. İhale 9 Şubat Salı günü saat 10.00'da Elazığ Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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