Elazığ'da futbol saha komiseri alımı yapılacak
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şubesi, 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere futbol saha komiserler alacak.
ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şubesi, 2021-2022 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere futbol saha komiserler alacak.
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD) Elazığ Şubesi, saha komiseri alımı gerçekleştirecek. TFSKD Elazığ Şube Başkanı Sami Türkmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "25 yaş ve üzeri lise veya üstü diplomalı bay-bayan arkadaşlar saha komiseri olabilmek için başvuru yapabilirler" dedi.
Müracaatların TFSKD Elazığ Şubesine yapılacağı belirtildi. - ELAZIĞ
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