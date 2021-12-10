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Elazığ'da futbol müsabakaları sona erdi

Elazığ'da futbol müsabakaları sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ'da 54 sporcunun katıldığı okul sporları yıldızlar futbol müsabakaları tamamlandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 54 sporcunun katıldığı okul sporları yıldızlar futbol müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da 9 Aralıkta gerçekleştirilen okul sporları yıldızlar futbol müsabakaları sona erdi. 3 takım 54 sporcunun yer aldığı müsabakalarda erkeklerde 1. Özel Bahçeşehir Okulları, 2. Aziz Gül Ortaokulu oldu. Kızlarda ise 1. Altınçevre Ortaokulu oldu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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