Elazığ'da "Çevre Dostu Tarımsal Üretim Yöntemleri" Projesi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı arasında "Çevre Dostu Tarımsal Üretim Yöntemleri" projesi protokolü imzalandı.

Fırat Kalkınma Ajansı 2018 yılı teknik destek programı kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çevre Dostu Tarımsal Üretim Yöntemleri" proje kabul edildi. Projenin protokolü İl Müdürü Turan Karahan ve ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan İl Müdürü Turan Karahan;"Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda en büyük paydaş olarak Fırat Kalkınma Ajansını görüyoruz. Ağın İlçesinde uygulanan Bademde Erken Uyarı Sistemi projesi, personelimizin kişisel gelişimine yönelik proje ve bugün imzaladığımız 'Çevre Dostu Tarımsal Üretim Yöntemleri' konusundaki projeyi FKA desteği ile hayata geçireceğiz. İl Müdürlüğü olarak çok geniş bir çalışma alanımız var. Çalışmalarımızı yaparken gelecek nesillerimize doğal kaynaklarımızı bırakamazsak, yaptığımız çalışmaların bir önemi olmayacaktır. Proje ile birlikte sahada çalışan personelimizin doğaya en az zararlı olacak sistemler üzerinde çalışmalarını sağlayacağız"dedi.

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise; "Teknik destek programı kapsamında 40 personele çevre dostu tarımsal üretim yöntemleri ile ilgili eğitimler verilecek. Ajans olarak beşeri sermayeyi güçlendirmeye yönelik eğitimleri kalkınmaya daha uygun buluyoruz. 2010 yılından itibaren 8 teknik destek programı uyguladık. Dört ilimizde de 20 bin personele eğitim verdik"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ