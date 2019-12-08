Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor: 1-0
STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Selçuk Kaplan, Yunus YıldızELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Arif, Hayrettin, Mazlum, Gökhan (Dk.76 Serhan), Ferhat, Tuncay (Dk.88 Nihat), Metehan, Semih (Dk.64 Cenk), Burak KavlakESENLER EROKSPOR: Özgün - Sinan, Efe, Abdurrahman (Dk.
08.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:01
STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Selçuk Kaplan, Yunus YıldızELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Arif, Hayrettin, Mazlum, Gökhan (Dk.76 Serhan), Ferhat, Tuncay (Dk.88 Nihat), Metehan, Semih (Dk.64 Cenk), Burak KavlakESENLER EROKSPOR: Özgün - Sinan, Efe, Abdurrahman (Dk.54 Şahin), Alper (Dk.75 Emirhan), Berkay, Erhan, Gökcan, Melih, Emre, ErayGOL: Dk.50 Metehan (Elazığ Belediyespor)SARI KARTLAR: Ogün, Cenk, Ömer (Elazığ Belediyespor) - Alper (Esenler Erokspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 16'ncı hafta karşılaşmasında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.26'ncı dakikada Emre'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.50'nci dakikada Metehan, Arif'le girdiği duvar pasının ardından ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.Karşılaşma, Elazığ Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- Elazığ
Kaynak: DHA
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