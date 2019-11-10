Elazığ Belediyespor - Erbaaspor: 1-1

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Fatih Pazı, Nurettin TaşkesenELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün- Can, Burak Keskin, Serhan, Arif, Hayrettin, Mazlum (Dk.85 Gökhan), Ferhat (Dk.86 Enver), Tuncay, Metehan (Dk.77 Cenk), Burak KavlakERBAASPOR: Taylan- Murat (Dk.47 Hüseyin), İsmail Bulut (Dk.

10.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:35
Elazığ Belediyespor - Erbaaspor: 1-1

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: , Fatih Pazı, Nurettin TaşkesenELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün- Can, Burak Keskin, Serhan, Arif, Hayrettin, Mazlum (Dk.85 Gökhan), Ferhat (Dk.86 Enver), Tuncay, Metehan (Dk.77 Cenk), Burak KavlakERBAASPOR: Taylan- Murat (Dk.47 Hüseyin), İsmail Bulut (Dk.80 Mehmet), Ömer, Ali (Dk.46 İsmail Baydil), Hasan, Berat, Mehmet, Rıdvan, Serkan, OğuzhanGOLLER: Dk.41 (penaltı) Tuncay ( Belediyespor), Dk.67 İsmail (Erbaaspor)SARI KARTLAR:  Arif, Enver (Elazığ Belediyespor), Ömer, Oğuzhan, Serkan (Erbaaspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 12'nci haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.12'nci dakikada ceza sahasına giren Metehan sert vurdu, kaleci Taylan kurtardı.23'üncü dakikada İsmail'in sağ kanattan şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.41'inci dakikada Metehan ceza sahası içinde rakip savunma tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Tuncay, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.67'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Baydil, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı, Elazığ Belediyespor sahasında Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.


- Elazığ
Kaynak: DHA
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