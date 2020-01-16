Elazığ Belediyespor, Emrah Çalışlar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

16.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:59

Elazığ Belediyespor, Altındağ Belediyespor forması giyen sağ bek Emrah Çalışlar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor, kadrosuna yeni bir takviye daha yaptı. Ara transfer döneminde daha önce Gölcükspor'dan Oktay Pop ve Konyaspor'dan Ahmet Gökbayrak'ı renklerine bağlayan Elazığ ekibi, son olarak TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Altındağ Belediyespor'dan eski futbolcusu Emrah Çalışlar ile anlaştı.



Emrah, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA