El-Hilal, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı

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Suudi Arabistan ekibi El-Hilal Mircea Lucescu'nun oğlu Rumen teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı. El-Hilal, Razvan Lucescu yönetiminde birer kez Suudi Arabistan Ligi ve Asya Futbol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.