Ekuban, Genoa ve Sampdoria'nın radarında
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Ekuban, Genoa ve Sampdoria'nın radarında

Ekuban, Genoa ve Sampdoria'nın radarında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Caleb Ekuban, Genoa ve Sampdoria'nın radarına girdi.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Caleb Ekuban, Genoa ve Sampdoria'nın radarına girdi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre söz konusu kulüpler, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için gelecek günlerde harekete geçecek.

Trabzonspor'un gözde isimleri arasında yer alan Ekuban'a talipler artıyor. Özellikle Avrupa piyasasında birçok takımın listesine giren Ganalı oyuncuyla Genoa ile Sampdoria yakından ilgileniyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre bu iki kulüp, başarılı futbolcuyu kadrolarına katmak için kısa sürede bordo-mavililerle temas kuracak.

Trabzonspor'un da hedeflediği bonservis bedellerine ulaşılması halinde gelecek tekliflere sıcak bakacağı konuşuluyor.

Ekuban, geride kalan sezonda bordo-mavili formayla toplamda 33 maça çıkıp 11 gol, 4 asist yaptı.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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