Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'yi İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle tebrik etti

Fenerbahçe, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrasında bir açıklama yayımlayarak fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini istemiş, "Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sarı-lacivertlilerin yaptığı bu açıklama nedeniyle sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı. İmamoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni fesih etmesine dair bir açıklama yayımlayarak, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan bu açıklamaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayıtsız kalmadı.

FENERBAHÇE'YE DESTEK VERDİ

Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'nin yaptığı bu açıklamaya destek verirken sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "Kadına yönelik şiddete karşı duruşundan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü'müzü tebrik ederim" dedi. İmamoğlu'nun yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.