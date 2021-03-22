Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'yi İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle tebrik etti
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Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'yi İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle tebrik etti

22.03.2021 22:28 | Son Güncelleme: 22.03.2021 23:08
Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'yi İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle tebrik etti

Fenerbahçe, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrasında bir açıklama yayımlayarak fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini istemiş, "Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sarı-lacivertlilerin yaptığı bu açıklama nedeniyle sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı paylaştı. İmamoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçe, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni fesih etmesine dair bir açıklama yayımlayarak, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan bu açıklamaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayıtsız kalmadı.

FENERBAHÇE'YE DESTEK VERDİ

Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'nin yaptığı bu açıklamaya destek verirken sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, "Kadına yönelik şiddete karşı duruşundan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü'müzü tebrik ederim" dedi. İmamoğlu'nun yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'yi İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle tebrik etti

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Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz
Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz
Haber Yorumları (7)
YAZIK: Bu yapıya kurban edilen takımı tutuyor olmaktan ötürü kendimden utanıyorum.
Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
UMUT VAROL: Fatbol takımı gibi siyasi takım tutulursa, futbol takımı da siyasi yorum yapıyor. Az önce bir film izledim, tek amacımız kazanmak. Karşı tarafı kırıp dökmek, hiçe saymak. Ne pahasına olursa olsun yenmek. Artık kardeş kardeş omuz omuza yaşasak olmaz mı? Para babaları böyle bahaneler ile parasına para katıyor, imalatçı zam üstüne zam ama hiç indirim yok. Olan başkasına hizmet eden ben gibi sen gibi kölelere oluyor. Nasılsın sorusunu artık kimse sormuyor farkında mısınız? Hiçbir kimse iyi değil artık. Umarız çocuklarımız iyi bir gelecek yaşarlar.
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3 TEMMUZ ŞİKE KUMPASI DESTEKCİSİ: Hani 3 temmuz şike kumpasında stv de kumpasa destek veren spor muhabiri Ekrem imamoğlu mu?Bunca yıllık Fenerbahçe taraftarıyım bu tip adamlara prim verildiği için takımdan soğudum, bu adamı stada aldılar ya Ali Koç, yazıklar olsun.
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