Ekrem İmamoğlu alışveriş turunda! Bakın ne aldı

Akşam saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelerek D&R'dan kitap alışverişi yapan İmamoğlu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet ettiği sırada yanına gelen vatandaşların da hatıra fotoğrafı isteğini kırmayan Ekrem İmamoğlu, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.





Kaynak: Snob Magazin