Ekrem İmamoğlu alışveriş turunda! Bakın ne aldı
20.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:50
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Akşam saatlerinde tek başına alışveriş merkezine gelerek D&R'dan kitap alışverişi yapan İmamoğlu, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet ettiği sırada yanına gelen vatandaşların da hatıra fotoğrafı isteğini kırmayan Ekrem İmamoğlu, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
Kaynak: Snob Magazin