Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
MetroPOLL Araştırma Şirketi, "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye sorduğu 2021 yılının son anketini paylaştı. Ankete katılanların %36.7'si muhalefet, %35.4'ü ise iktidar diye yanıt verdi. Muhalefetle, iktidar arasındaki oran farkı ise %1.3 oldu.
MetroPOLL Araştırma Şirketi, Aralık 2021'de yaptığı ekonomi anketini paylaştı. "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" sorusunun yöneltildiği ankette dikkat çeken bir sonuç çıktı.
MUHALEFET İLE İKTİDAR ARASINDAKİ FARK %1.3
Ankete katılanlar muhalefetin ekonomiyi daha iyi yöneteceğini söyledi. Muhalefetle, iktidar arasındaki oran farkı ise %1.3 oldu.
%36.7 MUHALAFETİN DAHA İYİ YÖNETECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Ankete katılanların %36.7'si muhalefet derken, %35.4'ü iktidarın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini düşünüyor. İkiside iyi yönetir diyenlerin oy oranı %10.3, cevap vermeyenlerin oy oranı ise %17.6 oldu.
İşte söz konusu anket:
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