Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı - Haberler Ekonomi
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Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

MetroPOLL Araştırma Şirketi, "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye sorduğu 2021 yılının son anketini paylaştı. Ankete katılanların %36.7'si muhalefet, %35.4'ü ise iktidar diye yanıt verdi. Muhalefetle, iktidar arasındaki oran farkı ise %1.3 oldu.

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Aralık 2021'de yaptığı ekonomi anketini paylaştı. "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" sorusunun yöneltildiği ankette dikkat çeken bir sonuç çıktı.

MUHALEFET İLE İKTİDAR ARASINDAKİ FARK %1.3

Ankete katılanlar muhalefetin ekonomiyi daha iyi yöneteceğini söyledi. Muhalefetle, iktidar arasındaki oran farkı ise %1.3 oldu.

%36.7 MUHALAFETİN DAHA İYİ YÖNETECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanların %36.7'si muhalefet derken, %35.4'ü iktidarın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini düşünüyor. İkiside iyi yönetir diyenlerin oy oranı %10.3, cevap vermeyenlerin oy oranı ise %17.6 oldu.

İşte söz konusu anket:

'Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?' diye sorulan ankette, muhalefet iktidarı geride bıraktı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (4)
Muharrem Akkaya:Kesinlikle mevcut iktidar Cevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
Muharrem Akkaya:Muhalefetin yönetme şansı yok. Öyle bir dertleride yok. Allah bu milleti CHP HDP PKK İP den korusun. Cevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
hakan:beşiktaşta şişlide izmirde sorarsanız gayet normal Cevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
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