Ekonomist Özal, Vanlılarla hasret giderdi

VAN (İHA) - Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu ve siyasetçi Fahrettin Çuyrak'ın daveti üzerine Van'a gelen rahmetli Turgut Özal'ın oğlu ekonomist Ahmet Özal, aşiret liderleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla buluştu.

Bir otelde düzenlenen toplantıda kentteki aşiret liderleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelen Özal, Van'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Toplantıda ekonomi üzerine söyleşi yapan Özal, "Bu tür toplantıları önemli buluyorum. Bizler her zaman güzel ülkemiz için üzerimize vazife düşmesi halinde bunu seve seve yapmaya hazırız. Bu çerçevede bizleri iki gün boyunca sizlerle buluşturan Tüketiciler Birliği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu ve iş adamı Fahrettin Çuyrak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Özal'ı Van'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Uğurlu ve Çuyrak ise "Ülkemizin 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın oğlu ekonomist Ahmet Özal'ı güzel ilimizde iki gün boyunca misafir ettik. İki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunan Ahmet Özal'ın aşiret liderleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarımızla ekonomi üzerine yaptığı sunumu anlamlı buluyoruz. Bu tarz söyleşiler Van halkı için kıymetlidir. Bizler bir STK olarak ilimizin ekonomisini çok önemsiyoruz. Bu anlamda davetimizi kırmayıp ilimize teşriflerinden ötürü Ahmet Özal'a teşekkür ediyor, bu manada 8'inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı da bir daha rahmetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı soru-cevap ile sona erdi. - VAN