Ekonomik OHAL nedir? Ekonomik OHAL'de ne olur? Numan Kurtulmuş iddialara yanıt verdi

Ekonomik OHAL nedir? Ekonomik OHAL'de ne olur? sorularının yanıtı merak ediliyor. AK Parti iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarlarından ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili bir değerlendirme de AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, "Saçma sapan bir iddia, böyle bir şey düşünülemez" dedi.

EKONOMİK OHAL NEDİR?

Anayasanın 119. maddesinde yer alana göre, ekonomide yaşanan gelişmeler OHAL ilan etmeye imkan sağlayabiliyor. Yasada belirtilen hallerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda yurdun bir veya birden fazla bölgesinde altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilme imkanı sunulmaktadır.

OHAL NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

EKONOMİK OHAL'DE NE OLUR?

OHAL kararı alındığında, Resmi Gazetede yayınlanır ve tüm yurt geneline bilgisi verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onay vermesiyle birlikte OHAL resmi olarak faaliyete girer. Onay verilmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi bir toplantı düzenler. Meclis, OHAL süresini üzerinde bazı değişiklikler yapabilir.

Uygulanacak olan sıkı yönetim şartları çıkarılacak olan kararnamelerle birlikte değiştirilebilir. Kararnameler Cumhurbaşkanı onayıyla, Bakanlar Kurulu'na iletilir.

OHAL kapsamında alınabilecek tedbirler şunlar olabilir:

Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması

Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

KURTULMUŞ'TAN OHAL HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, önceki günlerde ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özgenç'in bahsettiği Olağanüstü Hal durumunun söz konusu olmadığını belirten Kurtulmuş, "Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin" dedi.

ASGARİ ÜCRET TARTIŞMALARI

Kurtulmuş, son günlerin en çok merak edilen konusu asgari ücretle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin 4 bin TL üstü olma ihtimaliyle ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Kurtulmuş, "Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, önceki günlerde sosyal medya hesabından "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu. Bu yoruma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu Türkiye'nin iflas etmesine sebep olur. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın" sözleriyle tepki göstermişti.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili özür diledi. Tartışılan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, çıkış yolu olarak piyasa ekonomisini işaret etti.

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