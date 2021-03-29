Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor

Birçok alanda başvuru ve ödemeler için son tarih 31 Mart. Kira, hibe, ciro desteği için başvurular sona eriyor, gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor. Pandemi desteklerinden borçların silinmesine, primden kısa çalışma ödeneğine birçok konuda önümüzdeki 2 gün çok önemli.

Milyonlarca vatandaş, işletme ve esnaf için kritik haftaya girildi. Bağ-Kur borçlarının silinmesi, gelir testi yapılması, yapılandırmada ikinci taksit ödemesi, emlakçılara yetki belgesi, ücret geliri için beyanname doldurulması gibi milyonları ilgilendiren başvuru ve ödemeler için süre 31 Mart'ta doluyor. Esnaf için kira, hibe, ciro desteği başvuru süresi sona eriyor.

PRİMDE İLK ÖDEME

Yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının peşin ve ilk taksit ödemeleri sona eriyor. Cumhurbaşkanı kararıyla başvuru tarihi 1 Şubat'a, ödeme süresi de 31 Mart'a kadar uzatılarak daha fazla vatandaşın yararlanması sağlandı.

İşte ekonomide birçok alanda atılan adımlar sonrası sağlanan kolaylıklar ve bunlardan faydalanabilmek için kalan son 2 günde mükellef vatandaşların yapması gerekenler.

7.4 MİLYAR TAHSİL EDİLDİ

Toplam 2.1 milyon kişi devletin barış elini tuttu, alacak 101 milyar lirayı aştı, bugüne kadar 7.4 milyar tahsilat gerçekleşti.

Prim yapılandırması Bağ-Kur'lulara da avantajlar getirdi. Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellendi. 31 Mart'a kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek.

GSS BORCU SİLİNİYOR

GSS prim borçları da 30 Nisan'a kadar peşin veya taksitle ödenirse gecikme cezası ve zammı silinecek. Bu tarihe kadar gelir testine başvurması durumunda GSS primleri, test sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Yapılandırmanın bozulmaması için ikinci taksitin 31 Mart'a kadar ödenmesi gerekiyor.

İLK TAKSİDİN ZAMANINDA ÖDENMESİ ŞARTI

İlk taksitinin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan borcun tamamının söz konusu tarihe kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak. Kamuya olan vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmeleri için ikinci taksitin yatırılması önem taşıyor.

Geçen yıl elde ettikleri ücret geliri 600 bin lirayı aşanlar bu yıl ilk defa beyannameye tabi olurken, beyannamelerin 31 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile gayrimenkul danışmanlığıyla uğraşanlara tanınan süre de çarşamba doluyor. Yetki belgesi başvurusunda bulunmayanlar 1 Nisan itibarıyla emlakçılık yapamayacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE SÜRE DOLUYOR

Salgınla mücadelede hem işçi hem işvereni korumaya alan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart'ta sona eriyor. Bir yıllık dönemde kısa çalışma ödeneğinden 3.7 milyondan fazla çalışan yararlandı. Hem işçi hem işveren kesimi sürenin uzatılmasını istiyor.

Geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret eden turizm, otelcilik sektörü temsilcilerinin ardından dün de Türk-İş kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Vaka sayısının arttığı bu dönemde koruyucu tedbirler devam etmeli" dedi.

BAKAN SELÇUK: BORÇLAR SİLİNECEK

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim yapılandırması ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, borçların peşin ve ilk taksit ödemelerinin 31 Mart tarihinde sona ereceğini duyurdu. Selçuk, vatandaşın üzerindeki yükleri hafiflettiklerini belirterek, "Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellendi.

31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek. GSS prim borçlarının ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. GSS primleri, gelir testi sonucuna göre güncellenebilecek" dedi.

ESNAFA DESTEK İÇİN EK SÜRE DOLUYOR

ESNAFA nefes aldıran hibe, kira, ciro desteği başvuruları da 31 Mart gecesi sona eriyor. Salgından olumsuz etkilenen işletmelere üç ay süreyle ödenmek üzere aylık bin lira gelir kaybı desteği veriliyor.

Büyükşehir olan illerde 750 lira, diğer illerde de aylık 500 lira kira desteğinin yanı sıra 200 bin restoran, lokanta, kafeye ciro kaybı desteği veriliyor. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Şubat ayında esnafa ödenen gelir kaybı desteği de 1.3 milyar lira oldu. (Sabah)