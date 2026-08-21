Haberler

DASK Poliçe Devri Uygulaması Sona Eriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SEDDK, zorunlu deprem sigortası genel şartlarında değişiklik yaptı. Taşınmaz satışında DASK poliçesi devri kaldırıldı; kullanılmayan primler iade edilecek, yeni mal sahibi 15 gün içinde sigorta şirketine bildirim yapacak. Düzenleme 5 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu deprem sigortası genel şartlarında değişiklik yapılmasına karar verdi.

SEDDK'nin "Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" tebliği Resmi Gazetede yayımlandı.

Yapılan değişiklikle satış durumunda DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devri uygulaması sonlandırıldı. Uygulama kapsamında sigorta ettirilen taşınmazın el değiştirmesi durumunda poliçeler için kullanılmayan günlere ait ödenmiş primler sigorta sahibine iade edilecek.

Tapu müdürlükleri veya işlemi yapmaya yetkili idareler tarafından, menfaat değişikliği için sonraki menfaat sahibine ait bir Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi olup olmadığı kontrol edilecek.

Bunlar dışındaki hallerde ise taşınmazın bir sonraki sahibi, değişikliği ve sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeye aracılık eden sigorta şirketine bildirecek.

İlgili şirket veya acentesi, bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde, menfaat değişikliği zeyli içeren poliçeyi sonraki menfaat sahibine vermekle yükümlü olacak.

Düzenleme, 5 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı

Suriye’de tarihi gelişme! Tüm dengeler altüst
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş

Kulüp çiftliğe dönmüş! Görüntüyü izleyenler ateş püskürüyor

Ronaldinho'nun verdiği kararı duyanlar 'Yeter artık' diyor

Tanıdınız mı? Verdiği kararı duyanlar "Yeter artık" diyor
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu

3 kardeşin ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı

Salah için olay sözler! Onlar da şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi

Erdoğan bizzat talimat verdi! İşte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler