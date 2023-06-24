Zorluteks, kadın istihdamına yönelik projeleriyle öne çıkıyor

Zorluteks, Zorlu Grubu'nun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkıda bulunmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kadın istihdamına yönelik projelerini geliştirmeyi sürdürüyor.

Zorluteks, Zorlu Grubu'nun Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda daha sürdürülebilir bir dünyanın inşasına katkıda bulunmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kadın istihdamına yönelik projelerini geliştirmeyi sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, tüm iş süreçlerinin merkezine doğa ve insanı koyarak çalışmalarını yapılandıran Zorluteks, daha adil dünya ve daha iyi bir gelecek için kadın istihdamına yönelik projeleriyle öne çıkıyor.

Zorluteks, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek olmak için iki projeyi hayata geçiriyor. Zorluteks, mağazalarında montaj işlerinde kadın çalışanlar yetiştirmek amacıyla Kadın İstihdamı Destekleme Projesi başlatıyor. Bursa Dokuma İşletme sahasında faaliyet göstermek üzere kadın dokumacı, forklift ustası ve kumaş dokuma elemanı istihdamı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, kuruldukları günden bu yana evde, okulda, sokakta ve iş sahasında toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklediklerini belirterek, "Grubumuzun Akıllı Hayat 2030 stratejisi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyor bu konuda üstümüze düşeni yapıyoruz. Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesinin ve işgücüne katılım oranının artmasının, istikrarlı bir büyüme için de gerekli olduğuna inanıyoruz.

Bu kapsamda, şirketimizde kadın rol model ve liderlerin sayısının artması ve üst yönetimde eşit temsilin sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, kadın çalışan sayısının artırılmasına yönelik her yıl kendimize yeni hedefler koyuyoruz. Zorluteks'te en son kadın çalışan oranı için, hedeflediğimiz oranın üzerine çıkarak yüzde 48,2 olarak gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

"Kadın istihdamını sağlamaya yönelik projelerle sektöre ilham olmayı sürdürüyoruz"

Zorluteks olarak kadın istihdamını sağlamaya yönelik projelerle sektöre ilham olmayı sürdürdüklerini aktaran Altın, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar şirketimizde kadın istihdamının önünü açmak, kadınların iş hayatındaki motivasyonunu artırmak için birçok uygulamayı hayata geçirdik. Örneğin Zorluteks fabrikamızda 1992 yılında kreş açtık. Lüleburgaz'daki tüm kadın çalışanlarımız kreş hizmetinden faydalanabiliyor. Şu anda, kreşteki çocuk sayısı 25. şirketimizde ayrıca, işe alım, performans değerlendirmesi, eşit işe eşit ücret ve kariyer gelişim fırsatları gibi temel insan kaynakları süreçleri de, en adil ve şeffaf şekilde yürütüyoruz. Kadın-erkek arasındaki ücret terfi konularında da, gereken tüm hassasiyeti gösteriyoruz.

İşe alımlardaki cinsiyet dağılımı oranları, cinsiyet bazlı eğitim alan kişiler, müdür cinsiyet dağılım oranları, üst yönetim unvan bazlı cinsiyet dağılımı oranları gibi iş hedeflerimize katkı sağlayacak şekilde oluşturduğumuz KPI'lar kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri gerçekleştiriyoruz, bu kapsamda atölyeler düzenliyoruz, eğitimlerde alanında uzman değerli isimlerle sohbet etme imkanı buluyoruz. Kadın istihdamı konusunda iş birliklerine de önem veriyoruz. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) gibi STK'larla iş birliği yaparak kadınların emeğine destek oluyoruz."

Altın, kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında üzerlerine düşeni yapmaya kararlı bir şirket olarak, yakın zamanda kendilerini gururlandıran bir ilke imza atarak Bursa Dokuma İşletme sahasında faaliyet göstermek üzere kadın dokumacı, forklift ustası ve kumaş dokuma elemanı istihdamı sağlamaya başladıklarını ifade etti.

Ayrıca, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara mağazalarındaki montaj işlerinde kadın çalışanlar yetiştirmek amacıyla "Kadın İstihdamı Destekleme Projesi" başlattıklarını aktaran Altın, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bunların yanı sıra, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin (KAGİDER) iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına son vermek üzere uyguladığı 'Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)' sertifikasını aldık. Tüm bunların yanı sıra, şiddetin her türlüsüne karşı bir Grup olarak kadına şiddetin önüne geçmek için de çalışmalar yapıyoruz, bu kapsamda Zorlu Holding, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile 2020 yılında bir protokol imzalayarak, Zorlu Grubu içerisinde Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na yönelik farkındalığı artırmak üzere iş birliğini hayata geçirdi.

Bu hatları fabrikalarımızda çalışanlara veriyor ve bu konuda yardıma ihtiyaç duydukları her an yanlarında oluyoruz. Eşitsizlikleri ortadan kaldırmadığımız sürece, gerçek bir değişim ve dönüşümü yaratmamızın ve sürdürülebilir daha iyi bir geleceğin mümkün olmadığına inan bir kurum olarak, biz bu konuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ???????