Zorlu Yılbaşı Festivali başladı

Zorlu Center, 31 Aralık'a kadar sürecek olan 'Zorlu Yılbaşı Festivali'ni başlattı. Etkinlikler arasında buz pateni, konserler ve alışveriş imkanları yer alıyor. Ayrıca çocuklar için çeşitli eğlence seçenekleri sunulacak.

Zorlu Center, yeni yıl kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler sunacağı "Zorlu Yılbaşı Festivali"ni başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Center Meydan katında "Zorlu Yeni Yıl Köyü" içinde düzenlenecek festival, 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Buz pateni ve gurme lezzetlerden konserlere kadar yeni yıl heyecanı, festivalde yaşanacak. Zorlu Yeni Yıl Köyü, özel tasarım takı ve aksesuarlardan yeme içme markalarına, yılbaşı süslerinden dekorasyon malzemelerine kadar 50'ye yakın markanın hediye alternatiflerini bir arada sunacak.

Zorlu Center Park alanında, sekolinden atlı karıncaya, jonglör kortejinden oyun alanlarına kadar farklı eğlence seçenekleri, çocuklara sunulacak. Park alanına ise buz pateni pisti kurulacak.

Konserlere katılım, ücretsiz olacak. Bu kapsamda 13 Aralık'ta Soft Analog, 20 Aralık'ta Pandami Music, 26 Aralık'ta Sufle ve 27 Aralık'ta Mirkelam sahneye çıkacak.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
