Zor ama parası bol! Aylık 90 bin TL maaşla işçi aranıyor

İzmir'in incir üretim üssü Tire'de bu yılki incir hasadı, rekor ücretlerle gündemde. Tire Ziraat Odası tarafından açıklanan yeni tarife kararlarına göre, incir bahçelerinde yatılı olarak çalışan ve "bekçi" olarak adlandırılan işçilere 33 günlük sezonluk çalışma karşılığında 90 bin TL maaş ödenecek. Bu ücret, asgari ücretin dört katından fazlasına denk geliyor.

Gündelik çalışan çırpıcı ve toplayıcıların ücreti ise dayıbaşı ve nakliye dahil günlük net 1.700 TL olarak belirlendi. Ancak en yüksek ücret, 24 saat boyunca bahçede kalan, güvenliği ve ürünü korumayı üstlenen yatılı işçilere ödenecek.

"ÜCRET YÜKSEK AMA YAPILAN İŞE GÖRE DEĞERLENDİRİLMELİ"

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, maaşların yüksek görünmesine rağmen işin oldukça meşakkatli olduğunu vurguladı. "İşçi ücretlerimiz de belli oldu. Burada 'bekçi' diye tabir ettiğimiz yatılı kalan işçiler 33 günlük çalışma karşılığında 90 bin TL alacak. Asgari ücretle kıyaslandığında yüksek gibi görünse de, bu mesai mefhumu olmayan, ağır, zor ve ciddi tecrübe gerektiren bir iş. Umarım güzel bir incir sezonu geçiririz. Şimdiden tüm üreticilerimize bereketli ve verimli bir dönem diliyorum." ifadesinde bulundu.

Hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yüksek maaşlara rağmen bölgede hâlâ işçi açığı yaşanıyor. Üreticiler, zorlu çalışma şartlarını göze alabilecek tecrübeli işçilere ulaşmakta zorlandıklarını belirtiyor.