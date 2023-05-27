Zonsiad'ın eve dönüş projesine tekstil atölyeleri destek verdi

- Zonsiad'ın başlattığı eve dönüş projesine 2 adet tekstil atölyesi destek verdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta iş adamı Nejdet Tıskaoğlu'nun yönetim kurulu başkanı olduğu Zonguldak Sanayici ve İşadamları Derneğin başlatmış olduğu eve dönüş projesine Zonguldak ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde açılmış olan Pınar tekstil ve Barco Tekstil Eve dönüş projesine sessiz kalmayarak kendi memleketleri Olan Zonguldak'ın Çaycuma ilcesine üretim firmalarini kurdular.

Tekstil firmasında en alt kademen başlayarak üretim müdürlüğüne terfi olan Mevlut Kuru, 2003 yılında işe başladığı firmanın üretim müdürlüğüne kadar yükselerek Evedönüş projesiyle işyerlerini Çaycuma'ya taşıdıklarını anlattı. ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek Eve Dönüş Projesi'nin önemine dikkat çeken Kuru, "2003 yılında İstanbul'da tekstil firmasının en alt kademesinde işe başladım ve uzun zamandır çalıştığım firmada şu anda üretim müdürü olarak görev yapmaktayım. Buradaki amacımız Zonguldak ve Çaycuma'ya faydalı bir gelecek sağlamak. Bu proje önce Zonguldak daha sonra Çaycuma'ya büyük bir hizmet sağladı. Bu projeyi başlatan ZONSİAD Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu beyefendiye teşekkür etmek istiyorum. Bizlerde Caycuma ilçemize ve bölgemize nasıl Hizmet edebiliriz diye düşünürken Ayhan Kılıç beyfendi ile tanıştım . Kendiside eve dönüş projesine desteklemek için pandemi, döneminde destek vererek şu anda 70 personel ile hizmet vermektedir. Bu sayı Barco Tekstil ile beraber daha çok insana faydalı olabilmek için artacaktır" dedi.

Pınar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç da "Üretime 10 kişi ile başlayıp Eve Dönüş Projesine destek vermek için iş istihdam oluşturduk. Ben Kastamonu Tosya ilçesinde doğdum. İki bucuk sene önce İstanbul'dan firmamızı buraya getirdik. Daha iyi bir hizmet verebilmek için burada bulunuyoruz. Eve dönüş projesine destek olabilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bölgedeki Önemli projelerden biri olan Eve Dönüş Projesini Anlatan ZONSİAD Genel Başkanı Tıskaoğlu, "Bölgemizde önemli bir proje kampanyası başlattık. Buradaki hemşerilerimiz için önemli ve faydalı olan bir projedir. Bu projeye katılarak destek veren ve iş istihdam oluşturan herkesten Allah Razı olsun. Eve dönüş projesinin cok kıymetli olduğunu heryerde dile getiriyoruz. Depremden sonra daha çok anlamlı bir hale geldi. Bizimde başlatmış olduğumuz Eve dönüş projesine destek veren bildiğimiz veya bilmediğimiz çok firma var. Eve Dönüş Projesini daha önemli bir halka haline ve daha çok büyütmek için bölgemizde insanlara daha fazla iş imkanı sunmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben buradan tüm sanayici iş insanlara çağrıda bulunuyorum. Bu projeyi destekleyerek bu bölgeye yatırım yapsınlar, biz onları destekliyoruz. Biz bu bölgeye sanayi siteleri yapmak için organize sanayi bölgeleri oluşturmak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ben buradan projeyi destekleyen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.