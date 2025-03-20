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Zonguldak TKDK, Avans Başvuru Tarihini Duyurdu

Zonguldak TKDK, Avans Başvuru Tarihini Duyurdu
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Zonguldak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD III Programı kapsamında avans talebi için başvuru tarihini 28 Mart 2025 olarak belirledi. Yatırımcıların, belirtilen tarihe kadar başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.

Zonguldak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl İrtibat Ofisi, IPARD III Programı kapsamında sözleşme imzalayan yatırımcıların avans talebinde bulunabilmesi için son başvuru tarihini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, sözleşme süresi içinde avans başvurusunda bulunamayan yatırımcılar, zonguldak.tkdk.gov.tr adresinde yer alan dilekçeyle 28 Mart 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili İl Koordinatörlükleri veya İrtibat Ofisleri aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

Sözleşmelerinde belirtilen üç aylık süre henüz dolmamış ancak 28 Mart 2025 itibarıyla tamamlanacak olan yatırımcılar da aynı tarihe kadar avans başvurusu yapabilecek. Yetkililer, yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için başvurularını zamanında tamamlamaları gerektiğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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