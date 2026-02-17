Haberler

Zonguldak'ta araç sayısı 209 bini geçti

TÜİK verilerine göre Zonguldak'ta 2026 yılı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 209 bin 152 oldu. Otomobiller en büyük grubu oluştururken, motosikletler ve kamyonetler de önemli yer tutuyor.

TÜİK, 2025 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Zonguldak genelinde motorlu kara taşıtı sayısı 2026 yılı verilerine göre 209 bin 152'ye ulaştı. Açıklanan verilere göre, kent trafiğinde 116 bin 312 adetle en büyük grubu otomobiller oluşturdu. Otomobilleri 39 bin 36 adetle motosikletler ve 28 bin 733 adetle kamyonetler takip etti. Şehirdeki diğer araç grupları ise şu şekilde kayıtlara geçti:

"Traktör 11 bin 153, Kamyon 7 bin 7, Minibüs 4 bin 327, Otobüs bin 871, Özel Amaçlı Taşıtlar 713" - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
