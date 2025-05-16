Zonguldak'ta Konut Satışlarında Yüzde 57 Artış

Zonguldak'ta Konut Satışlarında Yüzde 57 Artış
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TÜİK'in verilerine göre Zonguldak'ta 2025 Nisan ayında 575 konut satışı gerçekleşti, bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57'lik bir artış anlamına geliyor. Türkiye genelinde konut satışları artarken, Zonguldak'ta önümüzdeki dönemlerde de yüksek satışların devam etmesi bekleniyor.

TÜİK'in yayımladığı Konut Satış İstatistiklerine göre Zonguldak'ta 2025 yılı Nisan ayında 575 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 366 olarak kaydedilmişti. Böylece kentte yıllık bazda konut satışlarında yüzde 57'yi aşan bir artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde Nisan ayında 118 bin 359 konut satışı yapılırken, Zonguldak'taki artış dikkat çekti. Yılın ilk dört ayına bakıldığında da yükseliş eğilimi göze çarpıyor. Ocak ayında 566, Şubat'ta 543, Mart'ta ise 470 konut satışı yapılmıştı. Nisan ayındaki 575 satışla birlikte son dört ayın en yüksek rakamına ulaşıldı.

Zonguldak'ta konut satışları geçen yılın yaz aylarında da artış göstermişti. Temmuz 2024'te 594, Ağustos'ta 556 ve Eylül'de 717 konut satılmıştı. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ise satışlar sırasıyla 773, 777 ve 1030'a yükselmişti.

Zonguldak'ta konut satışlarının yılın ikinci yarısında da yüksek seyretmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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