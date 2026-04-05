Zonguldak'ta tezgahlarda istavrit bolluğu: Kilosu 100 liradan satılıyor

Zonguldak'ta balık tezgahlarında istavrit bereketi yaşanırken, kilosu 100 liradan satılan balık vatandaşların yüzünü güldürdü. Sezonu değerlendiren balıkçı esnafı Oktay Ertürk, fiyatların şu an çok uygun olduğunu belirterek hamsi sezonunun ise kapanmak üzere olduğunu söyledi.

Tezgahlardaki son durum ve fiyatlar hakkında bilgi veren Ertürk, "İstavrit bizde 100 lira. Bolluk var, vatandaşa ucuz balık yediriyoruz. Hamsi artık yavaş yavaş bitiyor. Fiyatları önce biraz artmaya başlar, sonra tezgahtan tamamen kalkar. İri mezgit var. Bundan sonra mezgit, istavrit ve barbun şeklinde satışlarımız devam eder. Şu anda fiyatlar neredeyse bedava" diye konuştu.

Bu sezon palamut avının beklentileri karşılamamasının satışları etkilediğini de dile getiren Ertürk, "Palamut olmadığı için umduğumuzu pek bulamadık. Bir dahaki sene inşallah palamut olur ve bizim için de sezon iyi gider" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, tezgahlarda mezgit 400, hamsi ise 250 liradan satılıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı